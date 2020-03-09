"تايمز": اردوغان يريد المزيد من أموال الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق اللاجئين

ركّزت صحيفة "تايمز" البريطانية في تقرير بعنوان "اردوغان يريد المزيد من أموال ​الاتحاد الأوروبي​ لوقف تدفق ​اللاجئين​"، على أنّ "من المتوقع أن يطالب الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ بملايين ​اليورو​ من الاتحاد الأوروبي اليوم في مقابل وقف "طوفان المهاجرين" المحتشدين على حدود ​اليونان​، أثناء محادثاته في ​أثينا​".

ولفتت إلى أنّ "القادة الأوروبيّين يواجهون ضغوطًا لإنقاذ اتفاق يبقي نحو أربعة ملايين نازح ولاجئ داخل ​تركيا​، ولكنّهم لا يودّون الإذعان لما يراه الكثير من الدبلوماسيّين الأوروبيّين ابتزازًا من قبل تركيا"، موضحةً أنّ "اردوغان قد يطلب أيضًا بتخفيف القيود على التأشيرة وتخفيض القيود على التجارة أثناء اجتماعه مع رئيسة ​المفوضية الأوروبية​ ​أورسولا فون دير لاين​".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "في الأسبوعين الماضيين، حال ضباط الحدود اليونانيين دون دخول أكثر من 38 ألف مهاجر، الكثير منهم من ​إيران​ و​باكستان​ و​أفغانستان​، جاء الكثيرون منهم مستقلّين حافلات وفّرتها ​السلطات التركية​". وذكرت أنّ "اردوغان هدّد بـ"فتح الأبواب" لمئات الآلاف من المهاجرين إذا لم توافق ​أوروبا​ على مطالبه، ويقول إنّ الاتحاد الأوروبي لم يلتزم باتفاقه بتقديم ستة مليارات يورو من المعونات لتركيا، مقابل تشديد تركيا لقبضتها على الحدود ومنع تدفّق اللاجئين".