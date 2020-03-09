ذكر "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" أنّ "اتفاق وقف ​إطلاق النار​ الجديد ضمن منطقة "بوتين - اردوغان" دخل ساعاته الأولى من يومه الرابع على التوالي بهدوء حذر يتواصل في عموم المنطقة الممتدّة من جبال ​اللاذقية​ الشمالية الشرقية، وصولًا إلى الضواحي الشمالية الغربية ل​مدينة حلب​ مرورًا بريفَي حماة وإدلب، وسط غياب مستمر لطائرات النظام والروس عن الأجواء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السوري: وقف إطلاق النار بإدلب دخل يومه الرابع على التوالي باستمرار الهدوء الحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.