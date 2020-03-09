فرنسا تحظر التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص

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باريس: حظرت فرنسا اليوم التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص، في وقت أعلنت فيه السلطات الصحية عن ثلاث حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، كما أعلنت عن زيادة في عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد يوم الأحد.

أوضح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، كما نقلت رويترز، أن "القيود الجديدة على المناسبات الكبيرة تمثل توسيعًا لإجراءات أُعلنت من قبل في مواقع تفشي الكورونا كي تسري على كل أنحاء البلاد". أضاف إن "الأولوية هي لفعل كل ما في وسعنا لإبطاء انتشار الفيروس".

وبعد الإعلان عن وفاة ثلاثة أشخاص يوم الأحد ارتفع عدد حالات الوفاة في فرنسا جراء فيروس كورونا إلى 19 حالة. وذكر مسؤولو الصحة العامة "إن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس وصل إلى 1126 بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش"، ويمثل ذلك زيادة 177 حالة عن عدد حالات الإصابة التي أعلنت في ساعة متأخرة يوم السبت.

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