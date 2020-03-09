جونسون يترأس اليوم اجتماعًا طارئًا للجنة الطوارئ الحكومية

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لندن: يرأس بوريس جونسون رئيس الوزراء اجتماعا للجنة الطوارئ الحكومية اليوم الاثنين لمناقشة الإجراءات المحتمل اتخاذها لإبطاء انتشار الفيروس.

في هذا السياق فإن الحكومة البريطانية شكلت فريقا للتصدي للمعلومات المغلوطة بشأن فيروس كورونا، وقالت الحكومة اليوم الاثنين إنها شكلت فريقا للتصدي "للتدخل والتضليل" في ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.

أشارت إلى "أن فريق مكافحة المعلومات المغلوطة سيحاول معرفة حجم وتأثير المعلومات الكاذبة أو المحرفة والتي تهدف إلى تضليل الناس سواء بغرض التسبب في ضرر أو لتحقيق مكسب سياسي أو شخصي أو مالي، وسيتولى الفريق بعد ذلك تحديد المعلومات المغلوطة والرد عليها عند الضرورة".

وقال أوليفر دودن وزير الثقافة في بيان إن "الدفاع عن البلاد ضد التضليل والتدخل الرقمي يمثل أهم أولوية".

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