ألمانيا وفرنسا تغلقان بعثتيهما في كوريا الشمالية بسبب كورونا

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بيونغ يانغ: قال سفير بريطانيا لدى كوريا الشمالية إن ألمانيا وفرنسا سحبتا ممثليهما من كوريا الشمالية وأغلقتا بعثتيهما هناك اليوم وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.
كما أعلنت كوريا الشمالية بعدم تسجيل أي حالة إصابة بها بفيروس كورونا، ولكنها جعلت الأجانب القادمين من أي دولة موبوءة بالقضاء 30 يوما في الحجر الصحي، وأعادت أيضا فرض تطبيق القيود على الحدود.
لم يوضح السفير البريطاني في كوريا الشمالية كولين كروكس سبب مغادرة المبعوثين الألماني والفرنسي كوريا الشمالية ولم يشر أيضا إلى الفيروس، مضيفا "السفارة البريطانية ستظل مفتوحة".
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