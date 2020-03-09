شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطة قطرية: نعيش فى نزاع مستمر مع العقل الذكورى ومراكز الحماية لا تقدم شيئا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت عائشة القحطانى الرسامة والناشطة القطرية الهاربة في لندن، إن المرأة القطرية تعيش دائما في نزاع مستمر مع العقل الجمعى الذكورى الذى يبحث دائما عن العنف الجسدى، كما أشارت إلى أن المتورطين في أحداث عنف ضد النساء في قطر يأمنون العقوبة بسبب ما وصفته بالتساهل في القوانين القطرية مع العنف ضد المرأة.

واعتبرت الناشطة القطرية في أول ظهور تليفزيونى لها بعد هروبها أنها نجت بذاتها، وطلبت الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بطريقة خروجها من قطر لدواع أمنية، وأشارت إلى أنه لازالت تتعرض للخطر، لكنها اتخذت إجراءات من الحيطة والحذر حماية لنفسها بحسب تعبيرها.

وأكدت عائشة أن أي بلاغ تتقدم به امرأة تعرضت للعنف في قطر يتم تجاهله والتعامل مع الأمر باعتباره مشاكل عائلية ليس لأحد دخل فيها، وتبقى المعنفة في حالة من العذاب، وهاجمت في الوقت نفسه المراكز المعنية بحماية المرأة وتأهيل ضحايا العنف لاسيما مركز أمان القطرى، حيث أكدت أنه غير مفعل، وأضافت: "مركز أمان فى قطر يعد بالكثير ولا يقدم إلا القليل".

وطالبت عائشة بقانون يجرم العنف ضد النساء في قطر وقالت: "لا نستطيع أن نطالب بحقوق أخرى ولا يوجد قانون يحمى كرامة المرأة"، كما طالبت بقانون يحمى استقلالية المرأة، ووضع قانون يتيح حق حرية التنقل للمراة في قطر مع إزالة جميع القيود التي قد تمنع المرأة من مغادرة قطر، بالإضافة إلى إنهاء التعسف في استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمرأة القطرية وعدم التعامل معها كقاصر.