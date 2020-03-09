شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برغبة لـ"أبو حامد" لتطوير آليات التعليم عن بعد استعدادا لأى طارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بضرورة أن تقوم كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بتطوير آلية للمدارس الافتراضية وآليات للتعليم عن بُعد. واعتبر أن ذلك يكون بديلا جيدا إذا اضطرت الدولة له فى أى طارئ، قائلا "لا قدر الله لو احتاجنا نوقف المدارس أو الجامعات مؤقتاً يقدر الطلبة يكملوا الدراسة عن طريق هذه الآليات وتكون هذه الآلية جاهزة، موضحا أنه سيتقدم باقتراح برغبة للجهات المعنية فى هذا الصدد.

وشدد أن الأمر لا يرتبط بقصة فيروس كورونا فقط، إلا أن آليات التعليم عن بُعد من الممكن أن تعالج مشكلة تكدس المدارس والجامعات أيضا فهى آلية موجودة، مشيرا إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تستدعى حالة الفزع لدى بعض المواطنين قائلا "ظروفنا أحسن من غيرنا .. والهلع عمره ما كان حل لكن الحظر شىء واجب والعمل بتعليمات منظمة الصحة العالمية الشخصية وهو أمر مطلوب من الجميع اتباعه".

وكان قد أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، المتحدث باسم الوزارة، ارتفاع إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيها في المعامل المركزية إلى 55 حالة، مشيرًا إلى أن الرقم الأخير كان 48، وبالتالي ارتفع الحالات بمعدل 7 حالات اليوم.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، المتحدث باسم الوزارة، أنه سيتم تدشين صفحة على موقع الوزارة الإلكتروني للتعامل مع استقبال الحالات التي تريد إجراء تحاليل PCR للكشف عن وجود كورونا من عدمها، سيبدأ العمل صباح الغد، موضحًا أن وزارة الخارجية ستوثق الشهادات، بالمعامل المركزية، ثم ترسلها الصحة للسفارات مباشرة، مؤكدا أن القدرة الاستيعابية للمعامل المركزية ستكون اليوم 400 اختبار، وسترتفع هذه القدرة لـ 1000 اختبار بعد تشغيل المعامل الفرعية".