الكويت.. تحديث قائمة الدول التي تقرر تطبيق الإجراءات الاحترازية عليها

كشفت وزارة الصحة الكويتية عن تحديث لقائمة الدول التي تقرر تطبيق الإجراءات الاحترازية على القادمين منها إلى الكويت، نظرًا لتطورات الوضع الوبائي الإقليمي والعالمي الخاص بانتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19)، وفقًا لوكالة أنباءالشرق الأوسط.
أوضحت (الصحة) الكويتية، أن قائمة الدول المطبق عليهم الحجر المؤسسي شملت 7 دول، وهو الحجر الإلزامي بالمحاجر، مع أخذ مسحة للفحص المخبري للقادمين الى الكويت من كل من الصين، هونج كونج، كوريا الجنوبية، إيطاليا، إيران والعراق.
وأضافت وزارة الصحة الكويتية، انه بالنسبة للحجر الصحي المنزلي للقادمين إلى البلاد، فشمل 21 دولة، هي مصر، سنغافورة، تايلاند، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، بنجلاديش، الهند، الفلبين، سريلانكا، سوريا، لبنان، الولايات المتحدة، هولندا، سويسرا، بريطانيا، بلجيكا، السويد، النرويج وأذربيجان.
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