الأمن الوطني العراقي يحذر من انتشار شائعات "كورونا"

دعا جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الإثنين، المواطنين ووسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة في استقاء الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، محذرًا في الوقت نفسه مطلقي الشائعات ومروجي الأخبار الكاذبة بتقديمهم إلى القضاء.

قال الجهاز العراقي ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، الإخبارية ـ

إن "على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي استقاء الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا من مصادرها الرسمية"، داعيًا الى "توخي الدقة والحذر في التعامل مع مثل هذه الأخبار والابتعاد عن الإحصاءات المضللة التي تهدف إلى خلق فوضى يستفيد منها أصحاب النفوس الضعيفة لزرع الخوف والهلع في نفوس المواطنين".وشدد على ضرورة التعاون مع المراكز الطبية المختصة والالتزام بالارشادات والإجراءات الصحية والوقائية للحيلولة دون انتشار الفيروس في البلاد.وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت (الأحد) اكتشاف ست حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بواقع حالة في كل من المثنى والأنبار وذي قار والنجف وبغداد وميسان.