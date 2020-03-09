ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أمريكا إلى 22 شخصًا

أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة "جرانت" بولاية "واشنطن" الأمريكية، وفاة حالة مصابة بفيروس "كورونا" الجديد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 22 حالة.
وأعلنت إدارة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة وحكومات الولايات والحكومات المحلية - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية
وأوضحت إدارة المراكز أن عدد المواطنين الذين تمت إعادتهم من الخارج بلغ 49 حالة، من بينها 3 حالات من مدينة "ووهان" الصينية و46 حالة ممن كانوا على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي وضعت السلطات اليابانية كل من كان على متنها في الحجر الصحي بعد ظهور حالات إصابة بالفيروس الجديد.
يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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