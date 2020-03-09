الكويت تكثف إجراءاتها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تكثيف إجراءاتها الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بإصدارها تعميمًا يلزم القادمين من 21 دولة بالحجر المنزلي، بعد أن كان مقصوراً اليومين الماضيين، على سبع دول فقط.

وذكرت الوزارة، في تعميمها الرسمي الذي يحمل رقم 24 لسنة 2020، أن هناك، إضافة إلى هذا الحجر المنزلي، حجراً مؤسسياً على القادمين من 6 دول أخرى هي: الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران والعراق، مشيرة إلى أن التحديث قائم ومستمر وفقاً للمستجدات وتطورات الوضع الصحي والوبائي الإقليمي والعالمي، فضلاً عن اللوائح الصحية الدولية. وحذر ديوان الخدمة المدنية، في بيان له، الموظفين الكويتيين وغيرهم من المشمولين بالإجراءات الاحترازية لوزارة الصحة من مباشرة أعمالهم في الجهات الحكومية، مؤكداً، في الوقت نفسه، أنه سيتم الحفاظ على حقوقهم الوظيفية.

وعلى المستوى البرلماني، وفي ظل التخوف من عدوى «كورونا»، لا يزال الجدل قائماً حول إلغاء جلسة مجلس الأمة المقرر لها غداً، إذ قال رئيس المجلس مرزوق الغانم إن قرار الإلغاء لا يخضع لأهواء شخصية، وإنما يأتي وفقاً لتقييم مستمر، مستغرباً من يربط بين الجلسات البرلمانية والعمل في الجهات الحكومية؛ لأن هذه مقارنة غير مقبولة.

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وصرح الغانم، من المجلس أمس، بأن عقد الجلسات يتطلب ما لا يقل عن 200 شخص داخل قاعة عبدالله السالم، فالأمر ليس محصوراً فقط في النواب والوزراء، مؤكداً أنه مسئول عن السلطة التشريعية، والعمل مستمر في أمانة المجلس، أما دوام الوزارات فيرتبط بالسلطة التنفيذية. واعتبر النائب محمد المطير أن تأجيل

الجلسات أمر مبرر، مشدداً على أن كل الدول تحمي وزراءها في الأزمات، ومنها الحروب وانتشار الأوبئة، لأنهم من بيدهم السلطة والقرار، وقال انه إذا استدعت الحاجة انعقاد جلسة طارئة فواجب على أمانة المجلس أن تتأكد من خلو القاعة من كورونا.

وصرح النائب أحمد الفضل بأن «ما ينطبق على مجلس الأمة ينطبق من باب أولى على باقي الشعب، متمنياً من مجلس الوزراء إعادة النظر في بعض قطاعات الدولة، التي تعد ظروف عملها غير آمنة، فضلاً عن إيجاد حل لتقييم الطلبة في الفصل الدراسي الحالي. ورأى النائب شعيب المويزري أنه لا يحق لرئيس المجلس ولا لمكتب المجلس إلغاء جلسة 10 الجاري، أو الجلسات الأخرى، مؤكداً أنه كان لابد من إطلاع الشعب على الأسباب المعلنة، وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق صباح اليوم عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح عدد الإجمالي 65 حالة، وأكدت ان الحالة الجديدة المكتشفة مرتبطة بالسفر الى ايران.