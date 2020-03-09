صحيفة كينية: الكورونا لم يصل بعد.. لكن هناك مخاوف

أفادت صحيفة دايلي نيشن الكينية، اليوم الإثنين، أن الحكومة قللت المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا، وأكدت أنه حتى الآن، ليس هناك حالات لأشخاص أثبتت نتائج إيجابية.

ونقلت الصحيفة على موقعها الإلكتروني عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة سايروس أوجونا قوله إن كينيا ليس لديها أي حالة مؤكدة في الوقت الذي يواصل فيه الفيروس اجتياح المزيد من الدول.

وأضاف: "تحرص الحكومة على إطلاع الجمهور بأنه لا توجد حالة مؤكدة لفيروس كورونا في كينيا، في الليلة الماضية تم فحص حالة واحدة مشتبه بها في مستشفى وكانت

النتيجة سلبية وهو توفى الآن".وأوضحت الصحيفة أنه في ضوء التطورات الجديدة، دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات إلى زيادة تصنيع معدات الوقاية الشخصية بنسبة 40% لتلبية الطلب العالمي المتزايد.وأشارت إلى أنه بناء على ذلك، كانت هناك زيادة في الطلب على الأقنعة الواقية، حيث يسعى المصنع الوحيد والموزعون في كينيا إلى تلبية طلبات المستشفيات والصيدليات.وحذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث خلل حاد ومتزايد في الإمدادات العالمية من الأقنعة الوقائية الناجمة عن ارتفاع الطلب، والشراء الهمجي والتخزين،- ما يعرض الأرواح للخطر من المرض وغيره من الأمراض المعدية.وقالت الوكالة إن العاملين في مجال الرعاية الصحية هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس حيث يفتقرون إلى معدات واقية للحفاظ على سلامتهم .. موضحة "يعتمد العاملون في الرعاية الصحية على معدات الوقاية الشخصية لحماية أنفسهم ومرضاهم من الإصابة وإصابة الآخرين".لكن النقص يترك الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية غير مؤهلين بشكل خطير لرعاية مرضى الفيروس، بسبب صعوبة الوصول إلى الإمدادات مثل القفازات والأقنعة الطبية وأجهزة التنفس والنظارات الواقية والوجه.واختتمت الصحيفة تقريرها بتأكيد الوكالة على أن الحكومات بحاجة إلى زيادة إنتاج هذه المعدات لمنع تفشي هذا المرض.