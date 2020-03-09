بالفيديو.. ننشر تفاصيل محاولة اغتيال وزراء السودان عبدالله حمدوك

انفجرت عبوة ناسفة قرب جسر كوبر شمال شرق العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم الإثنين، أثناء مرور موكب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

شوهدت أعداد كبيرة من قوات الأمن، التي فرضت طوقًا أمنيًا حول موقع

الانفجار، في وقت لم يصدر أي بيان رسمي عن وقوع خسائر.وقال شهود عيان إن الانفجار وقع في الطريق الذي يسلكه موكب حمدوك من منزله إلى مقر مجلس الوزراء، فيما أكدت وسائل إعلام في السودان أن رئيس الوزراء نجا من تلك المحاولة الفاشلة.

وأعلنت وسائل إعلام سودانية نجاة رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك من محاولة اغتيال في الخرطوم، وأفادت بذلك فضائية إكسترا نيوز، منذ قليل في خبر عاجل، وسنوافيكم بالتفاصيل.

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