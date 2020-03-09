انفجرت عبوة ناسفة قرب جسر كوبر شمال شرق العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم الإثنين، أثناء مرور موكب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.
شوهدت أعداد كبيرة من قوات الأمن، التي فرضت طوقًا أمنيًا حول موقع
وقال شهود عيان إن الانفجار وقع في الطريق الذي يسلكه موكب حمدوك من منزله إلى مقر مجلس الوزراء، فيما أكدت وسائل إعلام في السودان أن رئيس الوزراء نجا من تلك المحاولة الفاشلة.
وأعلنت وسائل إعلام سودانية نجاة رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك من محاولة اغتيال في الخرطوم، وأفادت بذلك فضائية إكسترا نيوز، منذ قليل في خبر عاجل، وسنوافيكم بالتفاصيل.
شاهد الفيديو..
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ننشر تفاصيل محاولة اغتيال وزراء السودان عبدالله حمدوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.