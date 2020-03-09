تأجيل مهرجان السينما الدولي في بكين بسبب "كورونا"

قررت اللجنة المنظمة لمهرجان بكين الدولي للسينما تأجيل المهرجان حتى إشعار آخر، وذلك ضمن أعمال الوقاية الشاملة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المدينة.
ذكرت اللجنة - في بيان، اليوم الأحد، أنه سيتم تأجيل المهرجان السنوى المقرر إقامته خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل المقبل، لاعتبارات سلامة وصحة جميع الضيوف
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