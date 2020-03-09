تأجيل مهرجان السينما الدولي في بكين بسبب "كورونا"

قررت اللجنة المنظمة لمهرجان بكين الدولي للسينما تأجيل المهرجان حتى إشعار آخر، وذلك ضمن أعمال الوقاية الشاملة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المدينة.

ذكرت اللجنة - في بيان، اليوم الأحد، أنه سيتم تأجيل المهرجان السنوى المقرر إقامته خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل المقبل، لاعتبارات سلامة وصحة جميع الضيوف

والمشاركين والجمهور، وكذلك للتنسيق مع أعمال الوقاية الشاملة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المدينة، مضيفة "نعتذر عن الازعاج الناجم عن تأجيل المهرجان، وسنعلن عن الموعد المحتمل للمهرجان في أقرب وقت ممكن".