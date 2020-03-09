الهند.. ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 42 حالة

أعلنت الهند تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد -19)، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 42 حالة.
ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم الإثنين، أن
يشار إلى أن فيروس كورونا الجديد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، لتعاني معظم دول العالم حاليًا من وجود إصابات بالفيروس على أراضيها.
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