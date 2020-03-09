ذكرت قناة "سكاى نيوز"، فى خبر عاجل لها، منذ قليل، اليوم الإثنين، نجاة رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك من محاولة اغتيال فى العاصمة الخرطوم. محاولة اغتيال فى العاصمة الخرطوم. وسنوافيكم بالتفاصيل كافة لاحقًا. الواحة محاولة لاغتيال رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك تزامنًا مع سير موكبه والحمد لله فشلت وهو الآن سليم This is a Twitter Status — بت السودان #الكندااااكه (@0_1000_0) #حمدوك

قبل قليل في كوبر حي الواحة محاولة لاغتيال رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك تزامنا مع سير موكبه والحمد لله فشلت و هو الآن سليم pic.twitter.com/oAGPA3YQxo — بت السودان #الكندااااكه (@0_1000_0) March 9, 2020 الواحة محاولة لاغتيال رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك تزامنًا مع سير موكبه والحمد لله فشلت وهو الآن سليم This is a Twitter Status — بت السودان #الكندااااكه (@0_1000_0)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. موقع حادث محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.