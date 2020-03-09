نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال

قال التلفزيون السوداني الرسمي، إن رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، صباح اليوم الاثنين.



وبحسب المعلومات الأولية، فإن الاستهداف تم باستخدام عبوة ناسفة استهدفت موكبه منطقة "كوبر" بالخرطوم، ولكنه نجا من الحادثة.



وأضاف التلفزيون أن حمدوك نُقل إلى مكان آمن.



ولم تتبنى حتى اللحظة أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.



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