إسرائيل تبحث احتمال إغلاق الضفة الغربية بسبب “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مارس 2020 11:23 صباحاً - يبحث وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته، نفتالي بينيت، إمكانية فرض غلق كامل على الضفة الغربية المحتلة، على خلفية المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وطالب بينت، المؤسسات المختصة بإعداد تقارير بشأن التداعيات الاقتصادية التي يمكن أن تنجم حال تم اتخاذ قرار من هذا النوع، وفقا لما أكدته وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الأحد.

وأعلن الاحتلال غلق مدينة بيت لحم، الجمعة الماضي، ومنع دخول الحافلات السياحية والسيارات الخاصة، بالتزامن مع إعلان السلطة الفلسطينية حالة الطوارئ، بعد ارتفاع عدد الإصابات إلى 16 حالة في عموم الضفة الغربية، من بينها 7 حالات في بيت لحم.

غلق محتمل

وذكر موقع ”سروغيم“ الإخباري العبري، مساء الأحد، أن ”بينيت قام بجولة تفقدية للوقوف على سير مناورة أجريت على مستوى الجبهة الداخلية لرفع جاهزية أجهزة الطوارئ المعنية بمواجهة تفشي الفيروس، وهي المناورة التي شهدت محاكاة مواجهة التكدس المحتمل الناجم عن انتشار الفيروس بشكل دراماتيكي، ما سيحتم تدخل الجيش وقيادة الجبهة الداخلية المدنية إلى جوار وزارة الصحة“.

وطالب الوزير الإسرائيلي الجهات المعنية بتزويده بتقارير بشأن تداعيات غلق الضفة الغربية بالكامل، على أن يتم الاطلاع عليها خلال اجتماع سيعقد، اليوم الاثنين، كما أكد أنه في حال تحول الفيروس إلى كارثة وطنية، سوف يكون للمؤسسة العسكرية دور أساس في التعامل معها.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الخميس الماضي، حالة الطوارئ في جميع أرجاء الضفة الغربية لمدة شهر، ضمن إجراء احترازي تحسبا لتفشي الفيروس.

وكذلك أغلقت كنيسة المهد في بيت لحم، ومنع دخول السياح الأجانب لفترة أسبوعين، فيما ذكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، أنه سيتم غلق المدارس وتقييد حركة التنقل بين محافظات الضفة.

اتساع القائمة

في غضون ذلك، اتسعت قائمة الحظر الإسرائيلي المفروض على دخول السياح الأجانب من عدد من الدول، مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة في إسرائيل إلى 39 حالة.

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وتشمل القائمة الأجانب القادمين من الصين، وهونج كونج، وماكاو، وتايلاند، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، واليابان، وفرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، والنمسا، والسويد، وإمارة أندورا، وجمهورية سان مارينو، وفقا لما ذكرته صحيفة ”هآرتس“.

وعلى النقيض، ذكر تقرير ”قناة 13“ الإخبارية، مساء الأحد، أنه على الرغم من حالة الخوف التي تنتاب الإسرائيليين بشأن فيروس كورونا المستجد، بَيْدَ أن الأيام الأخيرة شهدت دخول 17 ألف سائح إلى البلاد، مضيفة أن سياحا أجانب -من جميع دول العالم تقريبا- مازالوا يتجولون في إسرائيل.

خلافات بشأن الأمريكيين

ووفق تقرير صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، تبحث الجهات المعنية في إسرائيل إمكانية اخضاع القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية للحجر الصحي، ناقلة عن مصادر سياسية أن المشكلة تكمن في موقف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ”والذي يخشى إثارة غضب الأمريكيين“.

وقالت المصادر، إن إسرائيل تبحث إضافة سلسلة من الدول لقائمة الحظر، من بينها -أيضا- الولايات المتحدة، على أن يخضع القادمون من الأخيرة للحجر الصحي، لكن القرار الأخير حاليا بيد نتنياهو الذي يخشى تضرر العلاقات.

وذكر نتنياهو بالأمس، أنه سيقرر في غضون 24 ساعة إذا ما كان انتشار فيروس كورونا المستجد سيقوده إلى اتخاذ قرار بشأن إجبار جميع الوافدين من الخارج للخضوع للعزل، مضيفا أنه لا يريد حديث عن غلق إسرائيل لأبوابها أمام الأجانب، ولكن فقط اجبار الوافدين على دخول العزل.

وحسب الصحيفة، أكدت شخصيات بوزارة الصحة خلال اجتماع مع نتنياهو أنه ينبغي إدخال الولايات المتحدة الأمريكية بأسرها ضمن القائمة، بعد اكتشاف الكثير من الحالات هناك، ثم عرضوا عليه الاكتفاء بتطبيق الحظر على القادمين من ثلاث ولايات أمريكية فقط، لكنه عارض الأمر، قبل أن يتحدث مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، ويطلب منه التنسيق بين البلدين في هذا الصدد.

كان رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، أبلغ وزارتي الخارجية والصحة، بأنه سيعلن إلزام جميع القادمين من ولايات نيويورك، وكاليفورنيا، وواشنطن فقط، بدخول الحجر الصحي لمدة 14 يوما، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي جمد الخطوة حاليا.