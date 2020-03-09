كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو للحظة نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها موكب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في العاصمة السودانية الخرطوم.

وذكر التلفزيون السوداني، أن رئيس الوزراء عبد الله حموك، نجا من محالة اغتيال بعد انفجار استهدف موكبه في الخرطوم، ونقله إلى مكان آمن.

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وكتب زوجة رئيس الوزراء السوداني، تغريدة أمدت فيها أنه لم يصب بأذى في محاولة الاغتيال، مضيفة: "إذا ذهب حمدوك سيأتي ألف حمدوك من بعده".