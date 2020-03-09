كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني يعقد اجتماعا طارئا حول فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الاثنين، اجتماعًا طارئًا حول فيروس كورونا الجديد، حيث تدرس الحكومة إجراءات أكثر صرامة للتصدي للوباء.

وحسب وكالة "رويترز"، قال "جونسون": "عدد حالات فيروس كورونا مستمر في الارتفاع في المملكة المتحدة وحول العالم. نحن على استعداد جيد وسوف نستمر في اتخاذ القرارات لحماية الجمهور بناءً على أحدث المشورة العلمية."

أبلغت بريطانيا حتى الآن عن ثلاث حالات وفاة و 278 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد. قيدت شركة Tesco ، أكبر متاجر التجزئة في البلاد ، الشراء بالجملة للمنتجات مثل المواد الهلامية المضادة للبكتيريا والمناديل ، والمعكرونة المجففة والحليب طويل العمر.

ووفقًا لـ"رويترز": "فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر في الصين في ديسمبر، يسبب مرض يسمى COVID-19. وقد انتشر المرض في جميع أنحاء العالم، حيث أصاب أكثر من 106،000 شخص وتوفي 3600 شخص في جميع أنحاء العالم".

اتفقت المجموعة العلمية للطوارئ البريطانية الأسبوع الماضي، على أنه من المحتمل أن ينتشر الفيروس بشكل كبير، وأن الحكومة ستقرر، اليوم الاثنين، ما إذا كانت ستنتقل إلى ما يسمى "مرحلة التأجيل" من خطتها.

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نظرًا لإفراغ بعض أرفف السوبر ماركت البريطانية من الأساسيات مثل ورق الحمام، قالت الحكومة البريطانية، إنها شكلت فريقًا لمعالجة "التدخل والتضليل" حول انتشار فيروس كورونا.

لم يكن لدى وزير الثقافة البريطاني، أوليفر دودن، أي خطط لإغلاق المتاحف والمعارض الفنية أو قاعات الحفلات الموسيقية أو طلب إلغاء الأحداث الرياضية أو لعبها خلف أبواب مغلقة.

وقال لهيئة الاذاعة البريطانية: "نحن لسنا في أي مكان بالقرب من هذا النوع من المرحلة، لا يوجد سبب لعدم حضور الناس مثل هذه الأحداث أو إلغائها في هذه المرحلة ولكننا نبقيها قيد المراجعة".

وأضاف "دودن"، أنه لا توجد حاجة لتخزين الناس.

وأوضح: "نحن واثقون من أن محلات السوبر ماركت لديها سلاسل التوريد اللازمة للحفاظ على الرفوف مخزنة".