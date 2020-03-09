كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التلفزيون السوداني يكشف مصير حمدوك بعد تعرضه لمحاولة اغتيال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التلفزيون السوداني، اليوم الاثنين، نقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى مكان آمن بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم.

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وقد أفاد التلفزيون السوداني، بأن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، نجا من محاولة ونقل إلى منطقة كوبر القريبة من العاصمة الخرطوم، مؤكدا أن مجلس الوزراء سيصدر بيانا بعد قليل.

واستهدف انفجار سياراتين كانت إحداهما تقل رئيس مجلس الوزراء السوداني مما أدى لإصابة شخص بجروح طفيفة.