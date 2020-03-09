كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول فيديو لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام سودانية، تعرض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لمحاولة اغتيال باستخدام سيارة مفخخة استهدفت موكبه.

وبحسب وسائل الإعلام السودانية، استهدف انفجار موكب حمدوك المكون من سيارتين، في منطقة "كبري كوبري" شمال شرقي العاصمة السودانية الخرطوم.

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وقالت منى عبد الله زوجة حمدوك، في تغريدة على موقع تويتر: "حمدوك بخير ولم يصب".