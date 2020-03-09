كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: لا يوجد حالات جديدة لفيروس كورونا محليا خارج هوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في الصين، خارج مقاطعة هوبي، عن عدم وجود حالات جديدة لفيروس كورونا تنتقل محليًا لليوم الثاني على التوالي، كما حذر مسؤول كبير في الحزب الشيوعي من تقليل اليقظة ضد المرض وخطر الاستقرار الاجتماعي.

وقال تشن يى شين، الأمين العام للجنة السياسة والقانون للحزب الشيوعي: "يجب أن نبقى حذرين، وأن لا نكون متفائلين بشكل أعمى ويجب ألا نتعب من الحرب ..."، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "لا ينبغي لنا أن نقصر اليقظة ضد الوباء ومتطلبات الوقاية والسيطرة".

وقالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الاثنين: "كان فى الصين 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاحد، بانخفاض عن 44 حالة في اليوم السابق، وأدنى رقم منذ أن بدأت هيئة الصحة بنشر بيانات على مستوى البلاد في 20 يناير".

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ومن بين الحالات الجديدة يوم الأحد، هناك 36 حالة إصابة جديدة في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي، بينما تم استيراد الحالات الأربع المتبقية في مقاطعة قانسو من إيران.

بلغ العدد الإجمالي للحالات المستوردة 67 حالة، بما في ذلك الحالات الأربع في قانسو.

الحالات الجديدة يوم الأحد يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البر الرئيسي للصين إلى 80735 حالة.

في حين أن انتشار الفيروس المحلي قد تباطأ بشكل كبير في الأيام الأخيرة، لا تزال السلطات تدرك المخاطر الناجمة عن انتقال الناس - الأجانب والمواطنين الصينيين - إلى الصين من المناطق المتأثرة.