كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء السواني عبد الله حمدوك، تعرض لمحاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم.

وقال شهود عيان، إن انفجارا استهدف موكب حمدوك المكون من سيارتين، في منطقة "كبري كوبري" شمال شرقي العاصمة السودانية الخرطوم، وإصابة أحد الأشخاص بجروح طفيفة.

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وكتب منى عبد الله زوجة حمدوك تغريدة على موقع"تويتر"، قالت فيها إن "حمدوك بخير ولم يصب".