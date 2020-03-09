كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تحظر تجمعات أكثر من 1000 شخص وسط تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أن فرنسا حظرت جميع التجمعات التي تضم أكثر من 1000 شخص من أجل مواجهة انتشار مرض فيروس كورونا، المعروف رسميًا باسم COVID-19 في البلاد.

وقال "فيران"، في مؤتمر صحفي بثه على الهواء مباشرة قصر الإليزيه على فيسبوك، يوم الأحد: "على المستوى الوطني، تحظر جميع الأحداث التي تضم أكثر من ألف شخص"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وكانت الحكومة الفرنسية قد حظرت من قبل جميع التجمعات المغلقة لأكثر من 5 آلاف شخص في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس القاتل في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، ألغت الحكومة أيضًا نصف الماراثون في باريس، وكذلك الأحداث الأخرى واسعة النطاق القادمة في جميع أنحاء البلاد.

Advertisements

ووفقًا لأحدث البيانات، سجلت فرنسا 1126 حالة كورونا COVID-19 في البلاد، في حين توفي ما لا يقل عن 19 شخصًا من المضاعفات المرتبطة بفيروس كورونا.

على المستوى العالمي، تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 110 ألف حالة، حيث أبلغ أكثر من 90 دولة عن حالات العدوى. بالإضافة إلى ذلك، مات بالفعل أكثر من 3820 شخص من هذا المرض، في حين تعافى حوالي 62000 شخص بالكامل.

تم اكتشاف COVID-19 لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر وانتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم. في أواخر يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية في ضوء الوباء.