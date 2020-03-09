كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة أكثر من 50 موظفا اجتماعيا بسبب "كورونا" في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، وفاة أكثر من 50 موظفا في المجال الاجتماعي بسبب فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن أغلبهم شيوعيون.

وقالت وزارة الشؤون المدنية في الصين في بيان لها: "حتى يوم 8 مارس، توفي في المدن والقرى الصينية 53 موظفا في المجال الاجتماعي أثناء تأديتهم لواجبهم خلال الوباء (كورونا)"، مؤكدة أن 92.5% من هؤلاء كانوا أعضاء في الحزب الشيوعي الصيني.

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وكانت الصين هي الدولة التي انطلق منها فيروس "كورونا"، أكثر الدول تضررا من الفيروس، حيث بلغ عدد الوفيات فيها أكثر من 3100 شخص، فيما تم تسجيل أكثر من 80 ألف إصابة.

وقد سجلت الصين، تراجعًا في عدد الوفيات والإصابات بسبب الفيروس، في الأيام الأخيرة، حسب البيانات الرسمية الصينية.