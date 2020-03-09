طقس الاثنين.. ارتفاع في درجة الحرارة مع سحب قليلة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة اليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بارتفاع نسبي في درجات الحرارة خلال النهار بكل من الجنوب والوسط وكذلك بالسهول الداخلية للبلاد.

فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب فوق كافة ربوع المملكة، فضلا عن تشكل بعض السحب المنخفضة والمرفوقة بكتل ضبابية خلال الليل والصباح على السواحل وسهول المحيط الأطلسي. كما سيلاحظ هبوب زوابع رملية محلية فوق الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما من الشمال أو الشرق فوق السهول الوسطى والأقاليم الجنوبية، ومعتدلة من الغرب أو الشمال إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و5 درجات بالأطلس وبالمنطقة الشرقية والريف، وما بين 5 و10 درجات بالسايس وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و15 درجة بالسهول الوسطى ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية -الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية وجوار السواحل الشمالية والوسطى. وستكون ما بين 15 و20 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد وجوار السواحل الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 15 و18 درجة بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 20 و26 درجة بالسايس والسفوح الجنوبية-الشرقية وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 23 و28 درجة بالسهول والجنوب الشرقي للبلاد والسواحل الجنوبية، وستكون ما بين 30 و37 درجة بمنطقة سوس والمناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى قوي الهيجان بين الدارالبيضاء وكاب غير، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.