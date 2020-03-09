“طنجة..مداهمة محلين للشيشا وتنقيط شباب وفتيات كانوا داخلهما وحجز كميات من “المعسل”

داهمت السلطات المحلية في طنجة، ليلة السبت/ الأحد، بتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة، محلين للشيشة، وحجز داخلهما “نرجيلات”، وكميات من “المعسل”.

وبحسب مصادر “اليوم24″، فإن الأمر يتعلق بمقهيين موجودين في شارع الروكسي، ومنطقة أشقار، إذ تم تنقيط شباب، وفتيات، كانوا داخل المحلين، فيما أوصت السلطات بإغلاقهما.

وأضافت مصادر الموقع أن مداهمة المقهيين يأتي في إطار حملة متواصلة، تقوم بها السلطات المحلية، والأمنية، لمحاربة المقاهي، التي تقدم خدمة “الشيشة”.

وكانت مدينة طنجة قد شهدت، ليلة رأس السنة، حادثة احتراق إحدى مقاهي الشيشة الموجودة في “مالاباطا”، ما أسفر عن وفاة شخصين حرقا.

وفور وقوع الحادث، عمت حالة استنفار قصوى بين المسؤولين في المدينة، إذ حل في عين المكان والي جهة الشمال، محمد امهيدية، ووالي أمن طنجة محمد أوعلا أوحتيت، فيما باشرت العناصر الأمنية، آنذاك، إجراءاتها القانونية للوقوف على أسباب، وملابسات الحريق.