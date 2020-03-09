شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال في الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: نجا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الاثنين، من محاولة اغتيال في الخرطوم. Advertisements وذكرت وسائل إعلام سودانية، أن عبوة ناسفة استخدمت لتفجير سيارة “حمدوك”. من جانبها، أكدت زوجة “حمدوك”، أنه لم يصب بأذى في محاولة الاغتيال.

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