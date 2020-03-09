شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. رئيس الوزراء السوداني ينجو من محاولة اغتيال والان نبدء بالتفاصيل

تعرض موكب رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك، صباح اليوم، لمحاولة اغتيال عند مدخل جسر القوات المسلحة ، حيث وضعت سيارة مفخخة ، انفجرت اثناء مرور الموكب.

وقال مصدر أمني لــ"اليوم" : إن رئيس الوزراء لم يصب بأذى ، موضحاً أن بيانا رسميا سيصدر خلال ساعات لتوضيح ملابسات الحادث الذي وصفه بالدخيل على السودان.

ووفقا لشهود عيان تحدثوا لـ"اليوم فإن الموكب تعرض لمحاولة تفجير عند مدخل جسر القوات المسلحة من جانب ضاحية كوبر بالخرطوم، وهرول سكان المنطقة إلى مكان الحادث بعد سماع دوي انفجار هائل وعند التقصي وجدوا سيارة مهشمة دون معرفة المزيد من التفاصيل.

وقال مصدر في مجلس الوزراء لـ"اليوم" انه لايستبعد أن تكون لفلول النظام البائد أياد في هذه المحاولة الفاشلة ، مؤكدا أن التقصي والتحقيق يتواصل حاليا لمعرفة الحقيقة كاملة، والتي سيتم إعلانها للشعب السوداني خلال ساعات.