شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تشكل فريقا لمكافحة شائعات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
قالت الحكومة البريطانية يوم الاثنين إنها شكلت فريقا للتصدي للمعلومات المخلوطة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.
وأكدت بريطانيا حتى الآن 273 حالة إصابة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة. ويرأس رئيس الوزراء بوريس جونسون اجتماعا للجنة الطوارئ الحكومية اليوم لمناقشة الإجراءات المحتمل اتخاذها لإبطاء انتشار الفيروس.
وقالت الحكومة إن فريق مكافحة المعلومات المغلوطة سيحاول معرفة حجم وتأثير المعلومات الكاذبة أو المحرفة والتي تهدف إلى تضليل الناس ”سواء بغرض التسبب في ضرر أو لتحقيق مكسب سياسي أو شخصي أو مالي“.
وسيتولى الفريق بعد ذلك تحديد المعلومات المغلوطة والرد عليها عند الضرورة.
وقال أوليفر دودن وزير الثقافة في بيان إن ”الدفاع عن البلاد ضد التضليل والتدخل الرقمي يمثل أهم أولوية.
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