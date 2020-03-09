شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التلفزيون الرسمي السوداني: رئيس الوزراء بصحة جيدة بعد نجاته من محاولة اغتيال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أكد التلفزيون الرسمي السوداني نجاة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال في الخرطوم صباح اليوم.

Advertisements وأضاف أن حمدوك الآن بمكان آمن وبصحة جيدة. وكانت مصادر إعلامية أكدت أن موكب حمدوك تعرض لهجوم في محاولة لاغتيال رئيس الوزراء. وذكرت المصادر أن حمدوك لم يصب بأذى وأن المحاولة وقت قرب كوبري كوبر وباءت بالفشل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون الرسمي السوداني: رئيس الوزراء بصحة جيدة بعد نجاته من محاولة اغتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.