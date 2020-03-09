شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عقيلة رئيس وزراء السودان: حمدوك بخير ولم يصب بأي أذى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أكدت عقيلة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أنه بخير ولم يصب بأي أذى جراء محاولة الاغتيال.

Advertisements وكانت مصادر إعلامية أكدت أن موكب حمدوك تعرض لهجوم في محاولة لاغتيال رئيس الوزراء. وذكرت المصادر أن حمدوك لم يصب بأذى وأن المحاولة وقت قرب كوبري كوبر وباءت بالفشل

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