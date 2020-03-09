شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. إصابة رئيس هيئة إدارة الأزمات بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلن اليوم الإثنين، 09/آذار/2020، عن إصابى مسئول إيراني كبير بفيروس كورونا. وأكدت وكالة إيسنا إصابة رئيس هيئة إدارة الأزمات إسماعيل نجار بفيروس بكورونا. Advertisements وارتفع عدد الإصابات بالفيروس بشكل كبير في إيران خلال الـ24 ساعة الماضية. وقضى الفيروس على عدد من المسئولين الإيرانيين، كما انتشر بين أعضاء مجلس النواب بشكل كبير.

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