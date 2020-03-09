شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. نجاة رئيس وزراء السودان من محاولة اغتيال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 الخليج 365 ـ خاص نجا رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، من محاولة اغتيال اليوم الإثنين، 09/آذار/2020.

وقالت مصادر إعلامية إن موكب حمدوك تعرض لهجوم في محاولة لاغتيال رئيس الوزراء. Advertisements وأكدت المصادر أن حمدوك لم يصب بأذى وأن المحاولة باءت بالفشل. وأوضحت المصادر أن الهجوم تم بعبوة ناسفة ووقع في حي الواحة أسفل كوبري كوبر. تفاصيل أوفى لاحقا..

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