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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 56 حالة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 56 حالة

متابعات_الخليج 365

أعلنت الصحة الكويتية تسجيل ثلاث حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت وزارة الصحة اليوم الإثنين، 09/آذار/2020، إن الإصابات الجديدة رفعت العدد إلى 65 حالة.

 

وانتشر الفيروس في الكويت عن طريق مواطنين عائدين من إيران بؤرة كورونا

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