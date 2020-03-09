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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 56 حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت الصحة الكويتية تسجيل ثلاث حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة اليوم الإثنين، 09/آذار/2020، إن الإصابات الجديدة رفعت العدد إلى 65 حالة.
وانتشر الفيروس في الكويت عن طريق مواطنين عائدين من إيران بؤرة كورونا
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