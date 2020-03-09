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تعرف على آخر إحصائية للإصابات بفيروس كورنا حول العالم حتى اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

تعرف على آخر إحصائية للإصابات بفيروس كورنا حول العالم حتى اليوم

متابعات_الخليج 365

ننشر فيما يلي آخر إحصائية للإصابة بفيروس كورنا حتى اليوم الإثنين، 09/آذار/2020:

 

80,849 الصين

 

7,382 كوريا الجنوبية

 

7,375 إيطاليا

 

6,566 ايران

 

1,226 فرنسا

 

1,040 المانيا

 

1198 اليابان

 

673 إسبانيا

 

554 الولايات المتحدة

 

337 سويسرا

 

277 المملكة المتحدة

 

265 هولندا

 

203 السويد

 

200 بلجيكا

 

176 النرويج

 

150 سنغافورة

 

‏104 النمسا

 

99 ماليزيا

 

85 البحرين

 

76 أستراليا

 

73 اليونان

 

64 كندا

 

64 الكويت

 

60 العراق

 

53 آيسلندا

 

50 تايلاند

 

49 مصر

 

45 الإمارات العربية المتحدة

 

45 تايوان

 

39 الهند

 

39 إسرائيل

 

36 سان مارينو

 

35 الدنمارك

 

32 لبنان

 

31 جمهورية التشيك

 

30 فيتنام

 

30 البرتغال

 

23 فنلندا

 

22 فلسطين

 

6 بيرو

 

6 إندونيسيا

 

6 بيلاروس

 

5 غيانا الفرنسية

 

5 نيوزيلندا

 

5 جمهورية الدومينيكان

 

5 كوستاريكا

 

4 أفغانستان

 

4 بلغاريا

 

4 جزر المالديف

 

4 السنغال

 

3 البوسنة والهرسك

 

3 سانت بارتيليمي

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3 مقدونيا الشمالية

 

3 بنغلادش

 

3 سلوفاكيا

 

3 جنوب أفريقيا

 

3 لوكسمبورغ

 

3 مالطا

 

2 كمبوديا

 

2 الكاميرون

 

‏21 جمهورية أيرلندا

 

21 أيرلندا

 

20 البرازيل

 

19 #الجزائر

 

17 روسيا

 

16 سلوفينيا

 

16 #عمان

 

15 رومانيا

 

15 #المملكة #العربية #

 

15 #قطر

 

14 الإكوادور

 

13 جورجيا

 

12 الأرجنتين

 

12 كرواتيا

 

11 بولندا

 

10 ماكاو

 

10 الفلبين

 

10 إستونيا

 

9 أذربيجان

 

8 تشيلي

 

7 مجر

 

7 المكسيك

 

6 باكستان

 

2 جزر فارو

 

#المغرب

 

#تونس

 

2 مارتينيك

 

2 لاتفيا

 

1 ليتوانيا

 

1 موناكو

 

1 توغو

 

1 أرمينيا

 

1 أوكرانيا

 

1 مدينة الفاتيكان

 

1 ليختنشتاين

 

1 أندورا

 

1 جبل طارق

 

1 نيجيريا

 

1 مولدوفا

 

1 كولومبيا

 

1 بوتان

 

1 نيبال

 

1 الأردن

 

1 باراغواي

 

1 صربيا

 

1 سريلانكا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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