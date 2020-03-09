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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر إحصائية للإصابات بفيروس كورنا حول العالم حتى اليوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
ننشر فيما يلي آخر إحصائية للإصابة بفيروس كورنا حتى اليوم الإثنين، 09/آذار/2020:
80,849 الصين
7,382 كوريا الجنوبية
7,375 إيطاليا
6,566 ايران
1,226 فرنسا
1,040 المانيا
1198 اليابان
673 إسبانيا
554 الولايات المتحدة
337 سويسرا
277 المملكة المتحدة
265 هولندا
203 السويد
200 بلجيكا
176 النرويج
150 سنغافورة
104 النمسا
99 ماليزيا
85 البحرين
76 أستراليا
73 اليونان
64 كندا
64 الكويت
60 العراق
53 آيسلندا
50 تايلاند
49 مصر
45 الإمارات العربية المتحدة
45 تايوان
39 الهند
39 إسرائيل
36 سان مارينو
35 الدنمارك
32 لبنان
31 جمهورية التشيك
30 فيتنام
30 البرتغال
23 فنلندا
22 فلسطين
6 بيرو
6 إندونيسيا
6 بيلاروس
5 غيانا الفرنسية
5 نيوزيلندا
5 جمهورية الدومينيكان
5 كوستاريكا
4 أفغانستان
4 بلغاريا
4 جزر المالديف
4 السنغال
3 البوسنة والهرسك
3 سانت بارتيليمي
3 مقدونيا الشمالية
3 بنغلادش
3 سلوفاكيا
3 جنوب أفريقيا
3 لوكسمبورغ
3 مالطا
2 كمبوديا
2 الكاميرون
21 جمهورية أيرلندا
21 أيرلندا
20 البرازيل
19 #الجزائر
17 روسيا
16 سلوفينيا
16 #عمان
15 رومانيا
15 #المملكة #العربية #السعودية
15 #قطر
14 الإكوادور
13 جورجيا
12 الأرجنتين
12 كرواتيا
11 بولندا
10 ماكاو
10 الفلبين
10 إستونيا
9 أذربيجان
8 تشيلي
7 مجر
7 المكسيك
6 باكستان
2 جزر فارو
2 #المغرب
2 #تونس
2 مارتينيك
2 لاتفيا
1 ليتوانيا
1 موناكو
1 توغو
1 أرمينيا
1 أوكرانيا
1 مدينة الفاتيكان
1 ليختنشتاين
1 أندورا
1 جبل طارق
1 نيجيريا
1 مولدوفا
1 كولومبيا
1 بوتان
1 نيبال
1 الأردن
1 باراغواي
1 صربيا
1 سريلانكا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.