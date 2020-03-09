تعرف على آخر إحصائية للإصابات بفيروس كورنا حول العالم حتى اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 ننشر فيما يلي آخر إحصائية للإصابة بفيروس كورنا حتى اليوم الإثنين، 09/آذار/2020:

80,849 ‎الصين 7,382 كوريا الجنوبية 7,375 إيطاليا 6,566 ‎ايران 1,226 ‎فرنسا 1,040 المانيا 1198 اليابان 673 إسبانيا 554 ‎الولايات المتحدة 337 سويسرا 277 المملكة المتحدة 265 هولندا 203 السويد 200 بلجيكا 176 النرويج 150 سنغافورة ‏104 النمسا 99 ماليزيا 85 ‎البحرين 76 أستراليا 73 اليونان 64 كندا 64 ‎الكويت 60 ‎العراق 53 آيسلندا 50 تايلاند 49 ‎مصر 45 ‎الإمارات العربية المتحدة 45 تايوان 39 الهند 39 إسرائيل 36 سان مارينو 35 الدنمارك 32 ‎لبنان 31 جمهورية التشيك 30 فيتنام 30 البرتغال 23 فنلندا 22 ‎فلسطين 6 بيرو 6 إندونيسيا 6 بيلاروس 5 غيانا الفرنسية 5 نيوزيلندا 5 جمهورية الدومينيكان 5 كوستاريكا 4 أفغانستان 4 بلغاريا 4 جزر المالديف 4 السنغال 3 البوسنة والهرسك 3 سانت بارتيليمي Advertisements 3 مقدونيا الشمالية 3 بنغلادش 3 سلوفاكيا 3 جنوب أفريقيا 3 لوكسمبورغ 3 مالطا 2 كمبوديا 2 الكاميرون ‏21 جمهورية أيرلندا 21 أيرلندا 20 البرازيل 19 ‎#الجزائر 17 روسيا 16 سلوفينيا 16 ‎#عمان 15 رومانيا 15 ‎#المملكة ‎#العربية ‎#السعودية 15 ‎#قطر 14 الإكوادور 13 جورجيا 12 الأرجنتين 12 كرواتيا 11 بولندا 10 ماكاو 10 الفلبين 10 إستونيا 9 أذربيجان 8 تشيلي 7 مجر 7 المكسيك 6 باكستان 2 جزر فارو 2 ‎#المغرب 2 ‎#تونس 2 مارتينيك 2 لاتفيا 1 ليتوانيا 1 موناكو 1 توغو 1 أرمينيا 1 أوكرانيا 1 مدينة الفاتيكان 1 ليختنشتاين 1 أندورا 1 جبل طارق 1 نيجيريا 1 مولدوفا 1 كولومبيا 1 بوتان 1 نيبال 1 الأردن 1 باراغواي 1 صربيا 1 سريلانكا

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