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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا.. إصابة 40 سيدة في انقلاب حافلة بولاية "عثمانية" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أصيبت 40 سيدة، الأحد، إثر انقلاب حافلة سياحية كانت في جولة لمتحف بمنطقة كادرلي التابعة لولاية عثمانية جنوبي تركيا.
وقالت صحيفة "تايم ترك" التركية إن الحادث وقع أثناء عودة الحافلة من الرحلة التي نظمتها مؤسسة "آلطين أوران للثقافة والفنون" بعثمانية، إلى متحف "قاره تبه" المفتوح، ضمن فعاليات تنظمها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس/آذار من كل عام.
وأشارة الصحيفة إلى أن الحادث وقع بعد أن فقد سائق الحافلة السيطرة عليها، ما أدى إلى إصابة نحو 40 سيدة.
وتم الدفع بالعديد من سيارات الإسعاف ورجال الإطفاء وفرق الدرك والشرطة إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين لعدد من المستشفيات
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