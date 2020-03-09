القنصلية المصرية بميلانو تطالب مواطنيها بتوخي الحذر للوقاية من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

طالبت القنصلية المصرية في ميلانو، الأحد، المواطنين المصريين في دائرة الاختصاص بشمال إيطاليا بضرورة توخي الحذر للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا؛ وذلك في ضوء تركز انتشار الفيروس في مقاطعات شمال إيطاليا.



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ودعت القنصلية المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة، بما في ذلك الإبقاء على مسافات آمنة مع الأشخاص عند التعامل معهم، وتجنب التواجد في أماكن التجمعات وبقاء كبار السن بالمنزل والحد من الخروج من المنزل.

وقالت في بيان، الأحد، إنها على اتصال دائم بالسلطات الإيطالية في دائرة الاختصاص ومع المواطنين المصريين للاطمئنان عليهم، وذلك انطلاقاً من واجبها نحو رعاية كافة أبناء الجالية المصرية في شمال إيطاليا.

وطالبت القنصلية بضرورة الإبلاغ عن أي حالات إصابة بين أبناء الجالية المصرية حتى يتسنى للبعثة المتابعة واتخاذ اللازم في هذا الشأن، وذلك عبر صفحة البعثة على موقع التواصل الاجتماعي (القنصلية العامة لمصر في ميلانو) وهاتف الطوارئ المخصص لهذا الغرض (3890048448) بالإضافة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالبعثة وهو:[email protected]