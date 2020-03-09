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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المسماري: تركيا وقطر تريدان تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن تركيا تريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب، من أجل استهداف دول الجوار.
وأكد أن الجيش الليبي لا يحارب أشخاصاً، بل يحارب إرهاب دول تسعى إلى تفتيت البلد، لضرب المنطقة العربية.
وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد تحويل مدننا، خاصة مصراتة، إلى مستعمرة تركية، ونحن نعرف أن أهالي مصراتة وطرابلس لن يرضوا بذلك أبداً،، فيما أوضح أن قطر من أولى الدول الراعية للإرهاب في ليبيا، ونقلت إليها الإرهابيين.
وأوضح في حوار خص به صحيفة «البيان» الإماراتية أن العمليات الميدانية تسير بشكل عام ممتاز، وأنه لا تهاون مع الإرهابيين، ولا هدنة مع محتل.
ولفت إلى أن الجيش الليبي كبّد تركيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، والساعات القادمة ستكون ساخنة جداً في جميع قطاعات العمليات في المنطقة العسكرية الغربية
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