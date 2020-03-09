شكرا لقرائتكم خبر

اليوم العالمي للمرأة شاهد على معاناة اليمنيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

كان من المتعذر عليها في هذا اليوم، اليوم العالمي للمرأة أن تنخرط المرأة اليمنية في احتفالها العالمي في الثامن من شهر مارس من كل عام، لم يصنع هذا الاحتفال آمارات السعادة والاعتداد بالنفس على وجهها كقريناتها من سيدات الدول الأخرى.

فاليوم العالمي للمرأة هو احتفال يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

Advertisements

أما للمرأة اليمنية ، فكان أصعب عليها من أي وقت أن تحتفل به منذ أعوام، فقد كانت طباع المرأة اليمنية تحفل بالمرح وجاذبية الحديث كقلب أم أعرض عن القسوة ومال إلى فكرة أرق مع من حولها، كانت محبتها للأشخاص وللحياة غير منقوصة، كان كل ذلك قبل خمسة أعوام قبل أن تأسف على بقائها على مقربة من اليمن من أرضها وحربها التي تخوضها منفردة ضد حرب صنعها رجل حوثي أجرم بحق الإنسانية وبحق الحياة وبحق الأرض، لم يلبث أن ازداد قسوة وكرها لمحاربة الأم والأخت والزوجة والابنة لتدمر كل ماتبقى لديها من أرضها الذي كان يوصف بالسعيد يوما.

ففي عام 2019، رصدت التقارير 24 مليون يمنية ويمني بحاجة للمساعدة الإنسانية منهم 6 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب بما يتضمن 960 امرأة حامل، ومن المقدر أن تتعرض 144 ألف من هؤلاء الحوامل لمضاعفات لها علاقة بالحمل والولادة مما سيتطلب تدخل طبي طارئ لتجنب وفاة الأم أو المولود ذلك بحسب تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن.

وبعد خمس سنوات من سيطرة الميلشيات الحوثية قتلت 500 امرأة وإصابة 1950 بإصابات متنوعة، منها3230 حالة نفسية، و11 حالة تعذيب، وحالة إخفاء قسري منذ انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية في 21 سبتمبر 2014م، كان كل ذلك القتل بدم بارد كانت بطلتها المرأة اليمنية في قصص الحرب البائسة.

وتعين على العديد من الوسائل الإعلامية عالميا نقل بشاعة وسادية المليشيات الحوثية في يوم المرأة العالمي بذكرى القتل، قتل اليمنيات على وجه الدقة، وخلق كل عذابات من تبقى منهن، وأي حرب لميليشيا خارجة عن القانون يمكن أن تظهره قسوتها.