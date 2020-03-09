شكرا لقرائتكم شاهد اللحظات الأولى لمحاولة اغتيال حمدوك بالخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، اللحظات الاولى لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها موكب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في العاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب الأنباء القادمة من الخرطوم، فإن رئيس الوزراء السوداني نجا من تفجير سيارة مفخخة استهدف موكبه في الخرطوم.

وقد أكدت زوجة رئيس الوزراء السوداني أنه لم يصب بأذى في محاولة الاغتيال.

وقد أفاد التلفزيون السوداني بنقل رئيس الوزراء لمكان آمن بعد نجاته من محاولة الاغتيال.