السعودية تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا.. وتحظر الشيشة بالمقاهى والمطاعم

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

وقالت وزارة الصحة اليوم إن الحالة الأولى هى لمواطن مخالط لحالة سابقة فى محافظة القطيف، وهو معزول فى المستشفى فى محافظة القطيف.

وأضافت الوزارة حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الحالتين الثانية والثالثة هما لسيدتين من الجنسية البحرينية قادمتين من العراق فى طريقهما إلى البحرين، تم عزلهما فى المستشفى فى محافظة القطيف.

وذكرت أن الحالة الرابعة هى لمقيم أمريكى عائد من السفر، ومر على الفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى المملكة، وتم نقله إلى مستشفى معد للعزل بمدينة الرياض. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأوضحت الوزارة أن إجمالى عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) بلغت 15 حالة.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حالياً وجارى التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة. وأهابت الصحة بكل من كان فى دول ينتشر فيها الفيروس، التواصل فورًا مع مركز "تواصل الصحة 937 " للحصول على النصائح التى تحميه وتحمى أسرته والمجتمع.

كما أهابت بالتواصل فى حال رغبة أى شخص فى الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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يذكر أن، قصرت حكومة المملكة العربية السعودية الدخول إلى أراضيها مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين على المنافذ الجوية فقط، فقد صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من (الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق)، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ14 يومًا السابقة لقدومه، كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة.



واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية، وأضاف المصدر أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية.

قالت تقارير إعلامية، إنه صدر قرار بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم داخل السعودية، مؤقتا لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحسب صحيفة عاجل السعودية، أعلنت أمانة منطقة الرياض، إيقاف تقديم الشيشة والمعسل فى المقاهى والمطاعم مؤقتًا، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت أمانة الطائف، أنه إنفاذًا للتوجيهات الصادرة تم إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتًا لأسباب وقائية واحترازية؛ لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وأيضًا أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية، أنه إنفاذا للتوجيهات الصادرة، يعلق تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتا؛ وذلك لأسباب وقائية واحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

كما وجه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهى مؤقتًا، حسب توجيهات مقام الوزارة حتى إشعار آخر.

وستباشر فرق الرقابة تطبيق التوجيه بصرامة على المخالفين من قبل الأمانة والبلديات التابعة لها بشكل مباشر.

وجاء ذلك ضمن إجراءات المملكة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، خاصةً بعد الإعلان عن إصابات مؤكدة واحتمالية انتشار الفيروس بين طلاب المدارس والجامعات انتشارًا كبيرًا.