رويترز: سندات لبنان الدولارية تتراجع 8.4 سنتات إلى مستوى قياسي منخفض

افادت وكالة "​رويترز​" بأن "سندات ​لبنان​ الدولارية تراجعت 8.4 سنتات إلى مستوى قياسي منخفض بعد أن أعلنت ​الحكومة​ إنها لن تسدد ديونا يقترب أجل استحقاقها".

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