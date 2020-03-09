الحجار عن محطات التغويز: "قرروا بدكم توفروا أو شو؟"

لفت عضو "كتلة المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، إلى أنّ "حاجة معامل ​الكهرباء​ حاضرًا ومستقبلًا للغاز، تؤمّنها محطّة تغويز واحدة حسب إختصاصيّي "​البنك الدولي​".

وأشار في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "رئيس الحكومة ​حسان دياب​ قال السبت إنّ استخدام ​الغاز​ كلقيم يوفّر 350 مليون دولار سنويًّا. جيّد، لكن تطييف الموضوع والمطالبة في ​مجلس الوزراء​ بإنشاء 3 محطات عائمة يكلّف 13 مليار دولار. "قرّروا بدكم توفروا أو شو؟".