لفت عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار، إلى أنّ "حاجة معامل الكهرباء حاضرًا ومستقبلًا للغاز، تؤمّنها محطّة تغويز واحدة حسب إختصاصيّي "البنك الدولي".
وأشار في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "رئيس الحكومة حسان دياب قال السبت إنّ استخدام الغاز كلقيم يوفّر 350 مليون دولار سنويًّا. جيّد، لكن تطييف الموضوع والمطالبة في مجلس الوزراء بإنشاء 3 محطات عائمة يكلّف 13 مليار دولار. "قرّروا بدكم توفروا أو شو؟".
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار عن محطات التغويز: "قرروا بدكم توفروا أو شو؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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