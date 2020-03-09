أفاد مراسل "النشرة" ان ​حادث سير​ وقع بين سيارتين على طريق عام بيت جيدة، ممّا أدّى إلى وقوع ثلاثة جرحى، وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافهم ونقل 2 إلى ​مستشفى​ سير الحكومي للمعالجة، فيما عمل الأهالي على نقل الإصابة الأخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: 3 جرحى بحادث سير على طريق عام بيت جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.