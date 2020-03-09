كرم: السلطة الحاكمة تأخذ لبنان خطوة خطوة للحضن الإيراني وللإرتباط بأنظمة التعتير والفقر

شدّد أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق ​فادي كرم​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "السلطة الحاكمة تأخذ ​لبنان​ خطوةً خطوةً إلى الحضن الإيراني وإلى الإرتباط الكامل بأنظمة التعتير و​الفقر​ والتأخّر والتحجّر الفكري، و​الشعب اللبناني​ ببرائته وحسن نيّته ما زال بانتظار الفرج، غير مدرك أنّ الإنتظار هو موت وطن الحرّيات وموطن التطوّر".

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