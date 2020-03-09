مصادر السراي للجمهورية: دياب أطلق جرس العمل الحكومي الحثيث بالمرحلة المقبلة

لفتت مصادر ​السراي الحكومي​ لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "بإعلان قرار تعليق دفع سندات "اليوروبوند"، أطلق رئيس الحكومة ​حسان دياب​ جرس العمل الحكومي الحثيث في المرحلة المقبلة، سعيًا للتخفيف من وطأة التداعيات المحتملة".

وأوضحت أنّ "الحكومة ستتحرّك وفي آن معًا، على محورَين، الأول مع الدائنين عبر الدخول فورًا في مفاوضات معهم، وعلى قاعدة أنّ ​لبنان​ لا يتهرّب من التزاماته، بل أنّ ظروفًا قاسية يمرّ بها حتّمت اللجوء الى هذا القرار، ويُؤمل أن تؤدي هذه المفاوضات لإلى ما نرجوه على هذا الصعيد؛ والأصداء الّتي ترد من الدائنين ليست سلبية".

وركّزت المصادر على أنّ "المحور الثاني داخلي، عبر جعل الحكومة في هذه الفترة خليّة عمل متواصل، تنتج منها خطوات سريعة، ومن خلال جلسات مكثّفة ل​مجلس الوزراء​ تنتهي إلى قرارات حاسمة في المجالات كافّة".