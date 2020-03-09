أفاد مراسل "​الخليج 365​" بأن شابا أقدم على ​الانتحار​ داخل منزله في منطقة ​وادي خالد​ وهو طالب جامعي، وما زالت اسباب الانتحار مجهولة بانتظار وصول الطبيب الشرعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: انتحار شاب داخل منزله في منطقة وادي خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.