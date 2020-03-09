الأمن العام: توقيف 17 شخصا شخصا بتهم ارتكاب أفعال جرمية مختلفة

اعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه قامت الاجهزة المعنية في المديرية خلال الفترة الممتدة من تاريخ 25/02/2020 لغاية 04/03/2020، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

- احد عشر شخصاً بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية .

- خمسة اشخاص بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية .

- شخص واحد بجرم استعمال مستندات غير عائدة له.